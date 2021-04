Pahor: Z razvpitim non-paperjem nisem seznanjen

Odločno zavračam nevarne zamisli o spremembi meja na Zahodnem Balkanu, je na tiskovni konferenci o razmerah na Balkanu in evropski perspektivi regije dejal predsednik Borut Pahor. Njegova izjava o mirnem razhodu med obiskom Bosne in Hercegovine v začetku marca je bila izvzeta iz konteksta, poleg tega z obstojem non-paperja ni seznanjen, je predsednik pojasnjeval zadnji diplomatsko-politični škandal, ki pretresa Balkan in slovensko notranjo politiko.

