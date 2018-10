'Vidite, kako lepo se obnašam danes?'

V ZDA se nadaljuje preiskava, potem ko je več vidnih članov, podpornikov in simpatizerjev demokratske stranke prejelo sumljive pakete, v katerih so bila doma izdelana eksplozivna telesa. Demokratska javnost je prepričana, da je za dogajanje odgovoren predsednik Donald Trump, ki svoje kritike rad opisuje zajedljivo, celo napadalno.

FOTO: AP

Na seznamu prejemnikov paketov so nekdanji predsednik ZDA Barack Obama, predsedniška kandidatka in nekdanja državna sekretarkaHillary Clinton, policija pa je za več ur izpraznila tudi center Time Warner, kjer v New Yorku domuje televizija CNN, saj je tja prispela pošiljka za nekdanjega direktorja CIE Johna Brennana, ki za televizijo pogosto zelo kritično komentira Trumpove poteze. V poštnem uradu so prestregli paket, namenjen demokratki Maxine Waters, preiskovali so paket za newyorškega guvernerja Andrewa Cuoma, a je vseboval knjige, prav tako so evakuirali San Diego Union-Tribune. Preiskovalci še vedno ugotavljajo, kaj se je zgodilo s sumljivim paketom, katerega naslovnik je bil nekdanji podpredsednik Joe Biden, a so ga vrnili naslovniku. Že pred tem je sumljiv paket v ponedeljek prejel investitor, milijarder in liberalni aktivist George Soros, v preiskavi pa se je znašla tudi pisarna demokratke Debbie Wasserman Schultz, ki je bila na več paketih navedena kot naslov za povratno pošiljanje - med drugim tudi v primeru pošiljke, ki je bila poslana na napačen naslov nekdanjega pravosodnega ministra Erica Holderja.

"Besede so pomembne" Ameriška javnost se danes ukvarja z vprašanji "kdo" in "zakaj". Vsi prejemniki so prominentne demokratske figure ali kritiki Donalda Trumpa. Zato se je prst hitro uperil v ostrojezičnega ameriškega predsednika, ki je sicer obsodil takšno početje. Dejal je, da bodo krivce poiskali, kaznovali, ocenil, da je "to napad na vse, kar je Američanom sveto in drago" ter dejal, da bi morala politika enotno poslati sporočilo, da je takšno početje nesprejemljivo. Vseeno se je nanj vsul plaz kritik, številni mu sporočajo - "besede so pomembne". "V Beli hiši vlada popolna nezmožnost razumevanja, kako resne so lahko posledice njihovih rednih besednih napadov na medije," je v odzivu zapisal šef CNN Jeff Zucker - potem ko so njegovi zaposleni v New Yorku z dobro mero improvizacije, kljub kaotičnemu dogajanju, uspeli vseskozi nemoteno pripravljati program. "To je poskus, da se nasilno zatre svobodo medijev in politične voditelje v tej državi,"je bil jasen newyorški župan Bill de Blasio. Predsednica demokratov na Floridi Terrie Rizzo je obsodila pošiljko, namenjeno v pisarno kongresnice Debbie Wasserman-Schultz. Dejala je, da takšno ciljno nasilje nima mesta v ameriški družbi in ne sme biti tolerirano. "Žal imamo nekaj kandidatov, ki s toksično retoriko prispevajo k delitvam. Dogajanje je opomin, da se moramo vsi umiriti in se v zadnjih dveh tednih osredotočiti na resnične izzive." S tem je merila na retoriko pred delnimi kongresnimi volitvami, ki bodo v začetku novembra. Medtem je Trump, ki je še prd kratkim politične nasprotnike označil za "zlobne", pozval k enotnosti. A če politika, ki je sama ustvarila razdor, še tako poziva k enotnosti in umiritvi retorike, bo to precej velik izziv v državi, kjer se obe strani nikakor ne držita nazaj, ko je treba kritizirati - le da je pri tem ena bolj, druga pa manj prefinjena. Se je pa ameriška politika včeraj strinjala o eni stvari - šlo je za dejanje terorizma.