Zdravnik s kontaminirano injekcijo z virusom HIV okužil 90 ljudi

Vsaj 90 ljudi, med njimi kar 65 otrok, naj bi zdravnik v Pakistanu, s tem ko je uporabljal kontaminirano injekcijsko brizgo, okužil z virusom HIV.

"Zdravnika smo aretirali, po tem ko smo prijeli pritožbo zdravstvenih organov," je za AFPdejal načelnik lokalne policije Kamran Nawaz. Dodal je, da je aretirani zdravnik po njihovih informacijah prav tako okužen z virusom HIV.

Oblasti so bile o primeru prvič obveščene prejšnji teden, ko je bilo pri testiranju v mesti Larkana, kar 18 otrok pozitivnih na virus, ki povzroča Aids. Zdravstvene oblasti so tako začele izvajati širše preglede in odkrile še več ducat okužb. "Več kot 90 ljudi je bilo na testu pozitivnih, število okuženih otrok je sedaj 65," je potrdil zdravnik Abdul Rehaman. Veliko število okuženih je za tuje medije potrdil še en zdravstveni uradnik, a podal nekoliko drugačne številke.