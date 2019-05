Palestinci in Izraelci sklenili prekinitev ognja

Napetosti med Izraelci in Palestinci so se pretekli konec tedna močno zaostrile.

Pri sklenitvi dogovora o prekinitvi sovražnosti med Izraelci in Palestinci, ki je začela veljati ob 4.30 po krajevnem času (ob 3.30 po srednjeevropskem času), je posredoval Egipt.

Prekinitev ognja so potrdili predstavniki gibanja Hamas, ki nadzoruje Gazo, in Islamskega džihada, pa tudi predstavnik egiptovskih oblasti. Izrael dogovora tako kot ob podobnih prejšnjih prekinitvah ognja ni komentiral.

Na območju je po sklenitvi dogovora mirno. Palestinci naj ne bi izstrelili nobene rakete na izraelsko ozemlje, izraelska vojska pa ni izvedla nobenega letalskega napada.

Napetosti med Izraelci in Palestinci so se pretekli konec tedna močno zaostrile. V najhujšem nasilju po izraelski ofenzivi na Gazo leta 2014 je bilo na palestinski strani ubitih najmanj 23 ljudi, med drugim dve nosečnici, 14-mesečni in 12-letni otrok, na izraelski pa so umrle štiri osebe.

Izraelska vojska je v nedeljo sporočila, da je na izraelsko ozemlje od sobote priletelo več kot 600 raket, sami pa naj bi odgovorili z napadom na 320 tarč.

V zvezi z zaostrovanjem napetosti med Izraelom in Palestinci se je oglasil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je izrazil polno podporo judovski državi. "Izrael se znova sooča s poplavo smrtonosnih raketnih napadov terorističnih skupin Hamas in Islamski džihad. 100-odstotno podpiramo Izrael pri obrambi njegovih državljanov," je po Twitterju zapisal Trump, ki je zažugal prebivalcem Gaze, da jim"ta teroristična dejanja proti Izraelu ne bodo prinesla ničesar razen še več bede". "Končajte nasilje in si prizadevajte za mir – lahko se zgodi!"