Palestinci so naznanili enostransko prekinitev ognja

Egipt je posredoval pri sklenjenem dogovoru o prekinitvi ognja, so danes še sporočili iz gibanja Hamas in drugih palestinskih organizacij v Gazi.

Po hudih spopadih med palestinskimi oboroženimi skupinami in izraelsko vojsko na območju Gaze so Palestinci naznanili enostransko prekinitev ognja. Izraelski mediji so pred tem poročali, da je izraelska vlada prekinila pogovore z Egiptom in Združenimi narodi o prekinitvi ognja.

Minuli spopadi najhujši na območju Gaze od leta 2014

Palestinci so od ponedeljka popoldne na Izrael izstrelili okoli 400 raket in topniških izstrelkov, Izrael pa je odgovoril z več kot 100 letalskimi napadi na tarče oboroženih palestinskih gibanj. Zaostrovanje in spopadi so bili najhujši od vojne v Gazi leta 2014, je ocenil tiskovni predstavnik izraelske vojske Jonatan Konrikus.

V spopadih je življenje izgubilo najmanj osem ljudi, od tega sedem palestinskih borcev na območju Gaze in en Palestinec v mestu Aškelon na jugu Izraela, ko je raketa zadela stavbo. O ranjenih poročata obe strani.

Povod za novo nasilje je bila operacija izraelske vojske, v kateri je bil v nedeljo ubit poveljnik gibanja Hamas, ki nadzoruje območje Gaze. Poleg njega je bilo v operaciji ubitih še šest Palestincev in izraelski častnik.

Izraelska protiraketna obramba je v napadih od ponedeljka prestregla več kot 100 raket, preostale pa so večinoma padle na nenaseljena območja. Nekaj jih je po navedbah izraelske vojske zadelo hiše in druge civilne objekte. Več tisoč Izraelcev je sicer noč preživelo v zakloniščih.

Palestinska osvobodilna organizacija (PLO) sicer odgovornega za zaostrovanje razmer vidi le v Izraelu, mednarodno skupnost pa je zaprosila, naj zaščiti palestinske civiliste.

Izraelski varnostni kabinet je danes dopoldne razpravljal o nadaljnjih korakih. Po informacijah izraelskih oblasti ima namreč Hamas na zalogi okoli 20.000 raket in topniških izstrelkov, nekateri od njih bi lahko dosegli celo Tel Aviv in Jeruzalem.

Izraelski mediji so nato popoldne poročali, da je vlada prekinila pogovore z Egiptom in Združenimi narodi o prekinitvi ognja. O pogovorih je že v ponedeljek spregovoril posebni odposlanec ZN za Bližnji vzhod Nikolaj Mladenov, ki je posvaril, da je zaostritev zelo nevarna.

Nemško zunanje ministrstvo je danes obsodilo raketne napade na Izrael in izrazilo zaskrbljenost, češ da se takšnega nasilja proti civilistom ne more upravičiti. Dodali so, da so večkrat poudarjali, da ima Izrael pravico braniti svojo varnost.

Na drugi strani pa je Turčija obsodila napade izraelske strani. Urad predsednika Recepa Tayyipa Erdogana je napade označil za brutalne in protizakonite. "Izrael mora nemudoma prenehati z napadi proti ljudstvu v Gazi,"so dejali in dodali, da mora mednarodna skupnost prevzeti odgovornost in ukrepati.

Najnovejše nasilje je izbruhnilo po mesecih nemirov ob meji med Gazo in Izraelom, ki pa so se v zadnjem času nekoliko umirili. Od konca marca je pod streli izraelskih vojakov umrlo več kot 220 Palestincev. Palestinci na protestih ob meji z Izraelom zahtevajo konec blokade Gaze in vrnitev palestinskih beguncev na svoje domove v Izraelu.