Palfinger se širi v Ormož

V Prlekijo prihaja 70-milijonska naložba. Gospodarski minister, operativni direktor v podjetju Palfinger in ormoški župan so podpisali memorandum o soglasju za naložbo v nov strateški proizvodni obrat v Ormožu. Palfinger, ki velja za vodilnega izdelovalca žerjavov in dvižnih rešitev, ima v Mariboru drugi največji obrat, ki zaposluje okoli 900 ljudi, zdaj pa se bo še razširil v Ormož. Nov strateški proizvodni obrat naj bil po velikosti primerljiv z Revozom v Novem mestu. Koliko novih delovnih mest si lahko obetajo v Ormožu in predvsem kdaj?