Pametni delfini: Sposobni so tudi abstraktnega razmišljanja

Ljubljana, 07. 08. 2025 20.18 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Barbara Bašić
Komentarji
0

Skoraj neopazni pod morsko gladino, a neverjetno pametni in družabni. Učijo se iz izkušenj in znanje prenašajo na potomce. V slovenskem morju živi vrsta velika pliskavka, ker pa delfini potrebujejo velik življenski prostor, se seveda ne zadržujejo le v naših vodah. Gre za izjemno inteligentna bitja, ki živijo v različnih skupinah od 2 do 15 živali in so zelo družabni. Zavedajo se sami sebe in sposobni so abstraktnega razmišljanja.

delfini zmožnosti inteligentna bitja
