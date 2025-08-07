Pametni delfini: Sposobni so tudi abstraktnega razmišljanja

Skoraj neopazni pod morsko gladino, a neverjetno pametni in družabni. Učijo se iz izkušenj in znanje prenašajo na potomce. V slovenskem morju živi vrsta velika pliskavka, ker pa delfini potrebujejo velik življenski prostor, se seveda ne zadržujejo le v naših vodah. Gre za izjemno inteligentna bitja, ki živijo v različnih skupinah od 2 do 15 živali in so zelo družabni. Zavedajo se sami sebe in sposobni so abstraktnega razmišljanja.