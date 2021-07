Pametna hiška za pse sedaj na voljo tudi v Sloveniji

Kaj storite, če ste na sprehodu s psom in morate skočiti v trgovino? Ali svojega ljubljenčka pustite pred trgovino? S to dilemo sta se ukvarjala tudi mlada zakonca, ki sta v takšnih primerih psa raje pustila doma. Nato pa našla norveško podjetje, ki se že skoraj dve desetletji ukvarja s pasjimi vilami – hiškami, ki štirinožcem ponujajo tisto, kar v času, ko ste vi odsotni, najbolj potrebujejo – prijetne temperature in varnost. Prvo Pasjo vilo smo dobili tudi pred enim od ljubljanskih nakupovalnih središč. Seveda je treba pse pred tem tudi poučiti, da jih ne bi zaprtost v takšni pasji uti preveč vznemirila.

