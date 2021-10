Pandorini dokumenti razkrivajo Marka Glinška in njegovo podjetje Lux Factor

Kozmetični izdelki, ki jih že leta lahko spremljate na številnih spletnih straneh, družbenih omrežjih, prek znanih imen in tako imenovanih vplivnic. Pred leti jih je oglaševala celo magistra farmacije. A kozmetično podjetje ima veliko težav, če je na spletni strani objavljen izraelski certifikat kakovosti, se je zanj že izkazalo, da je ponaredek, je za Oštro povedal direktor izraelskega inštituta za nadzor kakovosti.

Ujet na laži

Preiskovalni novinarji Oštra so se lotili raziskovanja Pandorinih dokumentov, ki razkrivajo tudi Marka Glinška in kot so zdaj odkrili - njegovo podjetje Lux Factor. Njegova obramba na sodišču je namreč bila, da je njegovo podjetje opravljalo le kurirske in klicne storitve za Lux factor. "Da je on lastnik sejšelskega podjetja, smo odkril prek dokumentov, ki jih je 11,9 milijona dostopnih članom projekta Pandora papers. Tam smo te dokumente našli, ostalo je pa stvar dolgotrajnega novinarskega raziskovanja," je povedala novinarka Anuška Delić.

Dijana Đuđić, ki je leta 2018 slovenski javnosti postala znana kot posojilodajalka Slovenski demokratski stranki, je Glinšku pomagala ustanoviti Lux Factor v Bosni in Hercegovini. Tamkajšnje tožilstvo je odkrilo sumljive transakcije med bolgarsko družbo Lux cosmetisc in bosansko Lux factor, "kjer je ugotovilo, da je nakazoval denar iz Bolgarije v Bosno, to prenakazal še na en račun in dvignil gotovino". Opazili so za 67 tisoč evrov sumljivih transakcij.

V letu 2017 je tudi že finančna uprava vodila davčni nadzor, zato mu je tudi inšpektorat predal svoje ugotovitve. Furs je konec maja lani prvič blokiral pet njihovih spletnih strani, ki pa so se začele pojavljati s podobnimi naslovi, tako so že v naslednjih dneh zaznali nove. A podjetje posluje naprej. "Zdaj to firmo uradno upravlja poljsko podjetje, pred tem je bilo eno madžarsko, obe sta slamnati podjetij, noben od njiju ne posluje, nima verodostojnih lastnikov," pojasni Delićeva.

In če se vrnemo k obrazom, ki oglašujejo proizvode. "Ena od slovenskih nastopajočih je pogodbo prekinila že leta 2016, pa njene posnetke še vedno uporabljajo," še doda Delićeva. Hrvaška blogerka denimo, je šele prek novinarke Oštra izvedela, da se pojavlja na njihovih spletnih straneh, slovaški vplivnici so rekli, da gre za francosko blagovno znamko.