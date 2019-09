Panika med potniki: letalo v nekaj minutah izgubilo skoraj devet kilometrov višine

V sredo je bil let 2353 iz Atlante do Forth Lauderdala na skoraj polovici poti, ko so piloti med križarjenjem opravili nadzorovan spust za skoraj devet kilometrov, poroča The Post. Med letom so se zgodile nepravilnosti v delovanju sistema za vzdrževanje tlaka v kabini, je sporočila letalska družba. Letalo je varno pristalo na letališču v Tampi, so dodali.

Kot so trenutke groze opisovali potniki, so se nenadoma spustile maske s kisikom in takrat je med potniki zavladal kaos. Stevardese so potnikom sicer ves čas zatrjevale, da ni potrebe za paniko.

A to ni pomirilo prestrašenih potnikov. Kot je za CNN povedal eden izmed njih, so potniki okoli njega hiperventilirali in imeli težave z dihanjem. Eden izmed potnikov je bil tako prestrašen, da je začel panično objemati svojega sina in članom družine zatrjevati, da jih ima rad. Najbolj grozljivih je bilo 60 do 90 sekund, ko potniki nismo vedeli, kaj se dogaja, je dodal.