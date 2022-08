Panirano meso in krompirjeva solata na zaporniški način

V zaporniški kuhinji so namreč v času našega snemanja pripravljali večerjo – ni treba ponavljati, kakšno. Trije zaprti, od katerih je eden pripornik, so z vso resnostjo in tudi malo treme, saj jih je prvič spremljala kamera, panirali piščančje fileje, medtem ko jim je vodja kuhinje dajal še potrebne nasvete. V zaporniško kuhinjo seveda spustijo samo tiste najbolj 'pridne', ki spoštujejo pravila in hišni red, in so zato zaupanja vredni. Saj vemo, da marsikateri kuhinjski pripomoček hitro lahko postane tudi orožje za napad ali celo poskus bega. In v Celju, kjer je zapor dobesedno sestavni del mestnega jedra in ima na eni strani za sosedo celo tržnico, pa stanovanjski blok, lokal, banko ... lahko pomislimo, da beg ne bi bila tako zahtevna misija kot denimo v zaporu na Dobu, ki je na samem in so okoli njega zeleni travniki, kjer bi bil ubežnik hitro opažen.

Robert Špile, kuhar in inštruktor kuhanja za tiste zaprte, ki se odločijo opraviti usposabljanje za nacionalno kvalifikacijo za pomočnika kuharja, kar je v zaporih zelo na ceni, nas je pričakal z nasmeškom na obrazu. Pa me je zanimalo, kako neki, saj dela v zaporu z ljudmi, ki so potencialno nevarni. A zdi se, da človek ta občutek odmisli, ko prestopi prag lično urejene, čiste in zelo živahne kuhinje, kjer se tudi vrti živahna glasba. Pesem Celebration od Kool & The Gang iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja vpliva tudi name, da izgubim občutek, da sem pravzaprav v zaporu, z ljudmi, ki so kršili družbena pravila. Poleg tega pa imajo v kuhinji vsi le kuharske uniforme, tako zaprti kot zaposleni, in te niso prav nič zaporniške, temveč nebeško bele.

"Preden nekomu dovolimo vstopiti v kuhinjo, moramo seveda zaprte marsičesa naučiti. Vsakogar, ki pride v kuhinjo, moramo izobraziti, ker tu so določeni ljudje, ki se prvič srečajo s kuhinjo in gredo čez vse faze. Od pomivanja posode do spoznavanja kuhinje, osebna higiena je seveda na prvem mestu, pa tudi varnost, saj je v kuhinji zelo veliko nevarnih stvari, kot je denimo vroč zrak," pove Špile, jaz pa dodam, da so tu tudi noži. "Seveda, v vsaki kuhinji morajo biti tudi noži, drugače ne gre," v smehu doda inštruktor kuhanja.