Panožni center v Kranju pomaga dijakom na poti do vrhunskih športnikov

Kaj imajo poleg smučarskih skokov skupnega bratje Prevc, Anže Lanišek, Nika Križnar in Primož Roglič? Vsi so bili dijaki Gimnazije Franceta Prešerna in vsi so se urili v Državnem panožnem nordijskem centru v Kranju. Gre za sodelovanje med Gimnazijo Franceta Prešerna, Dijaškim domom Kranj in Smučarsko zvezo, ki medsebojno sodelujejo in skrbijo, da je čas mladih športnikov izkoriščen čim bolj učinkovito. Raziskali smo, kakšen je recept za izoblikovanje vrhunskih športnikov in katere obetavne športnike, ki so se izoblikovali v centru, bomo v bodočnosti še lahko spremljali.