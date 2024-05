Panvita v lasti Hrvatov: kaj se bo zgodilo z več kot 3000 hektarji kmetijskih zemljišč?

Toliko govorimo o tem, da je kmetijstvo strateškega pomena, pa je Panvita, eno največjih kmetijsko živilskih podjetij pri nas, čez noč pristala v rokah Hrvatov. Novi lastniki so tako dobili zakupne pogodbe za več kot 3000 hektarjev državnih kmetijskih zemljišč. Koliko je stal 51-odstotni delež Panvite? 50 milijonov evrov, ki jih je dala hrvaška družba Mplus, ki s kmetijstvom do zdaj ni imela prav nobenih povezav, saj deluje v panogah kontaktnih centrov, informacijske tehnologije in služb za zaposlovanje. In kaj to pomeni za Panvito in naše kmetijstvo?