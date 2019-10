Papež Frančišek imenoval 13 novih kardinalov

Med novimi kardinali, ki prihajajo tako iz Evrope kot iz Amerike, Azije in Afrike, je deset mlajših od 80 let in s tem upravičenih do udeležbe na konklavu za izvolitev novega papeža.

Dva prihajata iz večinsko muslimanskih držav; to sta nadškof iz indonezijske Džakarte Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo in nadškof v maroškem Rabatu Cristobal Lopez Romero, sicer po rodu Španec.

Ostali novoimenovani kardinali so iz Luksemburga, Italije, Španije, Portugalske, Velike Britanije, Litve, Konga, Gvatemale, Kube, Kanade in Angole.