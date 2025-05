Papež Frančišek: namesto zidov je gradil mostove

Papež Frančišek ni nagovarjal le vernikov. Njegove besede so bile namenjene ateistom, ločenim partnerjem, istospolno usmerjenim, izključenim in pozabljenim, migrantom. Namesto zidov je gradil mostove, po katerih je prihajal med ljudi. Bil je preprost deček italijanskih priseljencev, ki je pred vstopom v duhovniški poklic delal kot varnostnik v nočnem klubu in študiral kemijsko tehnologijo.