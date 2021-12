Papež Frančišek praznuje 85. rojstni dan

Gre za enega bolj priljubljenih papežev med verniki, saj opozarja na usmiljenje do revnih, bolnih in beguncev, večkrat pa iskreno govori tudi o temah, o katerih si njegovi predhodniki niso upali ali niso želeli. Prah dviguje z izjavami o teoriji evolucije in velikega poka, o pravicah istospolno usmerjenih, spolnosti, pa tudi s predlogom, da bi v izrednih razmerah v duhovnike posvetili celo poročene moške. Na eni strani med verniki prav zaradi bolj modernega pristopa žanje navdušenje, na drugi strani pa je trn v peti konservativni cerkvi.