Papež migrantom v Mehiki namenil skoraj pol milijona evrov pomoči

Papež Frančišekbo migrantom, ki so na poti v ZDA obtičali v Mehiki, namenil 500 tisoč dolarjev (okoli 448.000 evrov), so sporočili iz Vatikana. Denar bodo vzeli iz Petrovega sklada, kjer zbirajo vse donacije ali plačila, namenjena neposredno Svetemu sedežu.

"Leta 2018 je v Mehiko prišlo okoli šest večjih karavan migrantov, skupno je to 75.000 ljudi," je sporočil sklad.

"Vsi ti ljudje so tam obtičali in ne morejo vstopiti v ZDA. So brez doma. Katoliška cerkev gosti na tisoče od njih v hotelih znotraj škofij ali verskih kongregacij, ki migrantom zagotavljajo osnovne življenjske potrebščine, od stanovanja do oblačil," so še povedali.