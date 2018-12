Papež ob božiču pozval k bratstvu in miru v svetu

Papež Frančišek med nagovorom urbi et orbi

"Naše razlike torej niso škodljive ali nevarne, so vir bogastva," je dejal papež.

Prvi papež iz Latinske Amerike je namignil tudi na polarizacijo družbe v odnosu do migracij z besedami, da si je Bog želel "ljubezni, sprejemanja, spoštovanja za to naše skromno človeštvo, ki si ga delimo v veliki raznoterosti ras, jezikov in kultur".

V verjetni aluziji na napeto politično ozračje v številnih državah je pred 50.000 zbranimi verniki pozval k "bratstvu med ljudmi z različnimi mnenji, ki pa so se kljub temu sposobni spoštovati in poslušati".

Kristjani po vsem svetu so pri polnočnicah množično pričakali božič.

"Naj božič pomaga Izraelcem in Palestincem, da obnovijo dialog in začnejo pot miru za končanje več kot 70 let trajajočega spora," je še dejal v božičnem blagoslovu.

Za trpeče v Siriji upa, da bodo po dolgih letih vojne našli bratstvo. Mednarodno skupnost pa je pozval k odločnim prizadevanjem za najdbo mirne rešitve v državi, tako da se bodo sirski begunci lahko vrnili k mirnemu življenju v svoji domovini.

Upa, da bo prekinitev ognja Jemnu prinesla mir, s tem pa "končno olajšanje vsem otrokom in odraslim, ki so izmučeni zaradi vojne in lakote".

Spomnil je na milijone razseljenih in beguncev v Afriki, ki potrebujejo človekoljubno pomoč.

Božič naj okrepi bratske vezi, ki povezujejo Korejski polotok, je dejal. Za Venezuelo upa, da bodo našli slogo, da bodo bratsko sodelovali pri razvoju države in pomagali najšibkejšemu delu prebivalstva. Sloge v družbi je zaželel tudi Nikaragvi, ki jo prav tako pretresa politična kriza.

Mir s "spoštovanjem pravic vseh narodov" je zaželel Ukrajini.

Tistim kristjanom, ki praznujejo božič v težkih ali celo nevarnih razmerah, kjer so manjšina, pa je zaželel, da živijo v miru in da bi doživeli priznanje svojih pravic, zlasti do verske svobode.