Papež ostaja realist: Problem zlorab bo ostal

Gre za katehetsko in operativno srečanje, s katerega naj bi se vsakdo vrnil v svojo državo z jasnostjo, katere konkretne korake je treba storiti, da se zaščitijo žrtve in da se sproži kazenski pregon krivcev, v spoštovanju resnice in pravičnosti do vseh vpletenih oseb, pojasnjuje direktorica teološko-pastoralnega oddelka v vatikanskem tajništvu za komunikacije Nataša Govekar .

'Problem zlorab bo ostal'

Pričakovanja od srečanja, ki se bo zaključilo v nedeljo, so velika. A papež ostaja realist in poudarja, da na konferenci ne bodo izkoreninili zlorabe otrok. "Problem zlorab bo ostal," je dejal januarja.

Cerkev se s škandali zaradi zlorab otrok s strani duhovščine sooča že leta, zgodbe in pričevanja žrtev pa so dosegle neverjetne razsežnosti in segajo vse od Evrope in Avstralije do Severne in Južne Amerike. Cerkev se je že večkrat opravičila, a žrtve terjajo konkretne korake. Številne skupine, ki jih zastopajo, bodo tako v času srečanja pripravile demonstracije.

Nedavno je papež priznal tudi, da se cerkev sooča tudi z resnim spolnih zlorab redovnic, ki so jih povzročili duhovniki. V tem tednu pa so priznali celo, da obstajajo tajne smernice za duhovnike, ki so kljub celibatu spočeli otroke.

Najodmevnejši škandali spolnih zlorab v zgodovini cerkve:

Avstralija

Avstralski kardinal George Pell je leta 2017 odstopil s položaja odgovornega za finance v Vatikanu, da se je lahko na sodišču v Avstraliji zagovarjal pred očitki zaradi spolne zlorabe otrok. Kardinal obtožbe zavrača.

Avstralska preiskovalna komisija je lani objavila rezultate preiskave, da je sedem odstotkov duhovnikov med letoma 1960 in 2015 domnevno zlorabljajo otroke. Več kot 4000 ljudi je namreč prijavilo domnevne zlorabe, tretjina prestopnikov pa pripada duhovščini.

Skupno število žrtev spolnih zlorab sicer ocenjujejo na okoli 60.000, zlorabe pa naj bi se dogajale v cerkvenih institucijah, šolah in športnih klubih.

Avstrija

Avstrijski kardinal Hans Hermann Groer je leta 1995 odstopil zaradi domnev, da je spolno zlorabljal mlade moške. Po škandalu so reformam naklonjeni katoličani ustanovili gibanje Mi smo cerkev, ki se je razširilo po vsem svetu.

Kasneje je na dan prišlo še več primerov zlorab, zato je Cerkev vzpostavila neodvisno komisijo, ki je obravnavala več kot 1400 obtožb in med letoma 2010 in 2016 izplačala okoli 22 milijonov evrov odškodnin.

Belgija

Poseben cerkveni odbor je leta 2010 sporočil, da je od 488 ljudi prejel obtožbe o spolnih zlorabah duhovščine, nekatere žrtve naj bile stare le dve leti. Isto leto je po priznanju, da je zlorabil fanta, odstopil škof Brugesa Roger Vangheluwe.

Čile

Papež Frančišek je lani spomladi priznal napake v oceni, ali je čilski nadškof Juan Barrosoprikrival primere zlorab. Žrtve sedaj že nekdanjega nadškofa obtožujejo, da je namenoma prikrival zlorabe obsojenega duhovnika Fernanda Karadime. Zaradi škandala je papežu svoj odstop ponudilo več deset čilskih škofov.

Irska

Več kot 1000 žrtev je v 90. letih prejšnjega stoletja pričalo v primeru zlorabe duhovnikov v različnih inštitucijah. Pojavile so se tudi podrobnosti o zlorabah žensk in deklic v pralnicah, ki so jih vodile nune.

V uradnem poročilu iz leta 2009 so opozorili, da so bili spolne zlorabe in pretepanje v katoliških institucijah na Irskem pogosti, zaradi česar se je Vatikan opravičil.

Kanada

Škof Raymond Laheyje moral leta 2009 v zapor za osem mesecev, potem ko so na njegovem računalniku odkrili otroško pornografijo. Iz Cerkve so ga izključili leta 2012.

Isto leto so monsignorja Bernarda Ambrosa Princa, osebnega prijatelja papeža Janeza Pavla II., razrešili duhovniškega poklica, medtem ko je bil v zaporu zaradi zlorabe 13 fantov. Domnevno so predstavniki duhovščine skušali prikriti zlorabe.

Mehika

Duhovnik Marcial Maciel Degollado, ki je ustanovil skrajno konservativen red Kristusovi legionarji, je leta 2008 umrl osramočen, potem ko je prišlo na dan, da je zlorabil več semeniščnikov in otrok. Z dvema ženskama je imel tudi skupno tri otroke.

Vatikanu so zaradi škandala očitali, da ni ukrepal proti duhovniku, ker je bil tesen prijatelj papeža Janeza Pavla II.

Nemčija

Glede na ugotovitve nemške škofovske konference je 1670 pripadnikov duhovščine med letoma 1946 in 2014 zlorabilo 3677 mladoletnikov. V isti študiji so opozorili na problematične strukture v katoliški cerkvi, kakršen je celibat, ki bi lahko tudi v prihodnje omogočale zlorabe.

V uradnem poročilu leta 2017 pa so ugotovili, da je bilo najmanj 547 pevcev v katoliškem deškem zboru v Regensburgu med letoma 1945 in 1990 žrtev fizične ali spolne zlorabe. Dolgoletnega vodjo zbora Georga Ratzingerja so obtožili, da si je namenoma zakrival oči pred zlorabami in da ni posredoval, čeprav je vedel za zločine.

V drugem primeru je škofija Trier lani sporočila, da bo plačala 453.000 evrov odškodnine 90 žrtvam spolnih zlorab duhovščine. Konec leta 2013 je sicer nemška katoliška cerkev sporočila, da so prejeli okoli 1300 prijav zlorab in da so žrtvam plačali skupno okoli šest milijonov evrov odškodnin.