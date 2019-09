Papež pred milijonom vernikov na Madagaskarju proti izključevanju in egoizmu

Papež je zbrane opomnil, da trpljenje ljudi ni v božjem načrtu. "Ko sorodnost postane odločilno merilo za vse, kaj je prav in dobro, hitro pride do tega, da se upravičuje ali celo razglaša za svete določene vzorce obnašanja, ki vodijo do kulture privilegijev in ekskluzivnosti," je dejal. Pri tem po njegovih besedah grozi zapiranje v lastne majhne svetove, ki puščajo malo prostora za druge.

Množica je papeža na stadionu Soamandrakizay potrpežljivo čakala od zgodnjih jutranjih ur. Po nekaterih navedbah gre za največji javni shod v zgodovini Madagaskarja. "Organizatorji ocenjujejo, da se je zbralo okoli milijon ljudi," so povedali v Vatikanu.

Številni zbrani so nosili čepice bele in rumene barve, ki sta barvi Vatikana. Navdušeno so pozdravili papeža, ko se je v svojem vozilu pripeljal na stadion, zavit v oblak rdečega prahu, ki ga je s tal dvigoval veter.

Papež se je med obiskom med drugim sestal s predsednikom Madagaskarja Andryem Rajoelino in predstavniki civilne družbe. Politike je pozval k odločnemu boju proti korupciji in posvaril pred nadaljnjim onesnaževanjem okolja.

Danes ima na programu tudi obisk naselja za reveže Akamasoa, kjer se bo srečal tudi s slovenskim misijonarjem Pedrom Opeko. Odprl bo slovesnosti ob 30-letnici humanitarnega združenja Akamasoa, ki se je rodilo iz prizadevanj slovenskega misijonarja.

Frančišek je na Madagaskar, ki je ena izmed najrevnejših držav na svetu, prispel v četrtek iz Mozambika. Na Madagaskarju kar tri četrtine prebivalstva živi z manj kot dvema dolarjema na dan. A prebivalci tega velikega otoka so tudi globoko verni in v pričakovanju papeža so ulice prestolnice bogato okrasili.