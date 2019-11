Papež: 'Prepričan sem, da je svet brez jedrskega orožja možen in nujen'

"Eno najglobljih hrepenenj človeškega srca je hrepenenje po varnosti, miru in stabilnosti. Posedovanje jedrskega in drugega orožja za množično uničevanje ni odgovor na to željo; zdi se, da jo onemogoča," je dejal 82-letni poglavar rimskokatoliške cerkve. "Mir in mednarodna stabilnost sta nezdružljiva s poskusi vzpostavitve strahu medsebojnega uničenja ali grožnje popolne destrukcije," je opozoril papež.

Sveti sedež je bil med prvimi državami, ki so podpisale pogodbo o prepovedi jedrskega orožja. Dokument je julija 2017 podpisalo 122 držav, vendar še ni začel veljati, ker ga še ni ratificiralo 50 držav.

Protijedrski aktivisti pozivajo Japonsko, edino državo, ki je doživela jedrski napad, naj čim prej podpiše in ratificira pogodbo. Vlada japonskega premierja Shinza Abejaza zdaj te pozive zavrača, saj Japonsko ščiti ameriški jedrski dežnik.

"Prepričan sem, da je svet brez jedrskega orožja možen in nujen. Pozivam politične voditelje, naj ne pozabijo, da nas to orožje ne more zaščititi pred trenutnimi grožnjami nacionalni in mednarodni varnosti," je dejal papež. Nato je na bejzbolskem stadionu v Nagasakiju daroval mašo, kasneje pa bo odletel v Hirošimo, kjer bo imel "srečanje za mir". V ponedeljek se bo v Tokiu srečal z japonskim cesarjem Naruhitomin premierjem Abejem.