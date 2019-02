Papež priznava, da so spolne zlorabe nun problem

"Res je, to je problem," je o spolnih zlorabah nun dejal Frančišek. "To ni nekaj, kar počnejo vsi, vendar so duhovniki in celo škofi, ki to počnejo," je dodal.

"Mislim, da se to še dogaja, ker to ni nekaj, kar izgine kar tako. Ravno nasprotno," je poudaril poglavar rimskokatoliške cerkve. "Bi morali narediti kaj več? Da. Imamo voljo za to? Da," je dodal.

Papež se je s tem odzval na poročanje vatikanske ženske revije, ki je minuli teden poročala, da nune v strahu pred maščevanjem že desetletja molčijo o spolnih zlorabah.