Papež v blagoslovu mestu in svetu: 'Orožje naj neha prelivati kri'

Papež Frančišek je v tradicionalnem blagoslovu mestu in svetu ob veliki noči dejal, da je z bolečino izvedel za eksplozije na Šrilanki, ki so prinesle "bolečino in žalost v nekatere cerkvene in druge kraje na Šrilanki". Dodal je, da moli za vse, ki trpijo zaradi dramatičnega dogodka, ki je terjal več kot 150 smrtnih žrtev.

V tradicionalnem blagoslovu mestu in svetu ob največjem krščanskem prazniku veliki noči je papež Frančišek dejal, da je z bolečino izvedel za eksplozije na Šrilanki. "Želim izraziti svojo bližino krščanskim skupnostim, ki so bile prizadete, ko so bile zbrane v molitvi, in vsem žrtvam tako krutega nasilja,"je dejal papež. Dodal je, da moli za vse ranjene in tiste, ki trpijo zaradi teh napadov.

FOTO: AP

Papež pozval k odločnim političnim rešitvam Kot običajno je papež v blagoslovu urbi et orbi opozoril na konflikte v svetu. Pozval je k odločnim političnim rešitvam, ki bi rešile humanitarno krizo in pospešile varno vrnitev razseljenih v Sirijo. Opozoril je še na trajajočo humanitarno krizo v Jemnu, Izraelce in Palestince pa je pozval, naj stremijo k prihodnosti miru in stabilnosti. Spomnil je tudi na konflikt v Libiji, kjer umirajo neoboroženi, številne družine pa so bile prisiljene zapustiti svoje domove. "Orožje naj neha prelivati kri v Libiji," je opozoril. Vpletene strani pa je pozval k dialogu. Frančišek je v nagovoru zaželel še mir afriški celini, kjer se še vedno v več državah borijo z nasiljem. Glede nedavnega razvoja dogodkov po protestih v Sudanu, kjer je vojska strmoglavila dolgoletnega predsednika Omarja al Baširja, pa je državi zaželel, da ji bo uspelo v tem trenutku negotovosti najti svobodo in blagostanje, po katerem hrepenijo državljani.

Frančišek je v nagovoru zaželel še mir afriški celini, kjer se še vedno v več državah borijo z nasiljem. FOTO: AP