Papež v Bolgariji pozval k sprejemanju migrantov

Papež Frančišek je ob začetku obiska v Sofiji pozval k sprejemanju migrantov. Spomnil je, da je Bolgarija most med Vzhodom in Zahodom in da je sposobna krepiti stike med različnimi kulturami. Papeža je na letališču ob prihodu v pravoslavno Bolgarijo sprejel premier Bojko Borisov.

Papež Frančišek se je srečal tudi z bolgarskim predsednikomRumenom Radevom. "Dovolim si predlagati, da svojih oči, src in rok - kot je to tradicija pri vas - ne zapirate pred tistimi, ki trkajo na vaša vrata," je dejal po pogovorih. Najrevnejša država Evropske unije svojo mejo s Turčijo pred nezakonitimi migracijami brani z ograjo. Frančišek je tako opomnil, da je tudi več kot dva milijona Bolgarov v iskanju boljšega življenja odšlo v druge države. "Vaša država se je vedno znova dokazala kot most med Vzhodom in Zahodom," je nadaljeval. Po njegovem prepričanju, je Bolgarija sposobna krepiti stike med različnimi kulturami, narodnostmi in religijami, ki v državi že stoletja živijo v miru. Na letališču je papeža sprejel Borisov skupaj z otroci v narodnih nošah. Po besedah premierja obisk papeža odraža "njegove interese glede mirnega gospodarskega razvoja Balkana". Papež Frančišek bo obiskal tudi Severno Makedonijo. FOTO: AP Frančišek je danes začel apostolsko potovanje v pravoslavni Bolgariji in Severni Makedoniji, kjer je le peščica prebivalcev katoličanov. Potovanje začenja v Sofiji s srečanjem najvišjih predstavnikov države in voditeljem bolgarske pravoslavne cerkve, patriarhomNeofitom. Popoldne bo v središču Sofije daroval mašo na prostem. V ponedeljek bo obiskal tudi begunsko taborišče. Na usodo beguncev bo papež opozoril v ponedeljek zjutraj, ko bo obiskal begunsko taborišče v Sofiji. Iz bolgarske prestolnice bo nato odpotoval v 170 kilometrov oddaljeno mesto Rakovski, kjer živi najvišji odstotek katoličanov v Bolgariji. Tam bo obhajal mašo, kosil z bolgarskimi katoliškimi škofi in se srečal s katoliškimi verniki. Ob koncu obiska bo na sofijskem Trgu neodvisnosti vodil še ekumensko molitev za mir. Tudi v Severni Makedoniji, kamor bo dopotoval v torek, papeža čaka bogat program. Papež si je za enega izmed osrednjih ciljev svojega pontifikata postavil ekumenski in medverski dialog, kar namerava znova izkazati med tokratnim obiskom v dveh pravoslavnih državah. V Bolgariji je zgolj odstotek prebivalcev katoličanov, enako v Severni Makedoniji, kjer je poleg večinskih pravoslavcev tudi okoli tretjina prebivalcev muslimanov.