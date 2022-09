Papič: Vsi učenci bodo pouk začeli in končali v šolah

Šolski zvonec je v četrtek po dveh mesecih zazvonil tudi v srednjih šolah. Prestop iz osnovne šole v srednjo je zagotovo ena izmed večjih prelomnic v življenju mladostnikov, kar vsekakor ni lahko, saj se v času srednje šole odločijo, kaj bi radi v življenju počeli. A to, da je pomembno ostati dosleden sebi, je poudaril tudi predsednik Borut Pahor, ki je tokrat pozdravil dijake prvih letnikov na Gimnaziji Antona Aškerca v Ljubljani in jim zaželel, da se prepustijo radovednosti ter da se ne učijo le zaradi ocen, temveč zato, da bi se naučili nekaj zase in obogatili svojo zakladnico znanja. Da bodo šolo vsi začeli in končali v šoli, pa je optimistično napovedal minister za izobraževanje Igor Papič.