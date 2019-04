Najdebelejše papige na svetu izumrtju 'pokazale zobe'

Znanstveniki na Novi Zelandiji so zabeležili rekordno sezono parjenja najdebelejše papige na svetu kakapo, ki spada med najbolj ogrožene vrste na svetu. Kakapoji so nekoč veljali za najpogostejšo ptico na 'zelenem otoku', dokler je niso prebivalci skoraj popolnoma iztrebili. Trenutno živi na otoku le še 147 odraslih kakapojev.

Novozelandski znanstveniki, ki se že več let trudijo ohraniti eno najbolj ogroženih živalskih vrst na svetu, so sporočili veselo novico. Zabeležili so namreč rekordno sezono parjenja kakapojev, ki veljajo za najdebelejše papige na svetu. Danes jih živi le še 147, se je pa v prvih mesecih letošnjega leta izvalilo že 76 mladičev. Vsaj 60 majhnih kakapojev naj bi doseglo odraslo dobo. Znanstveniki predvidevajo, da se je populacija povečala zaradi množičnega sejanja njihove najljubše hrane, sadja, ki raste na drevesu rimu. "V zadnjih dveh sezonah se je močno povečala količina sadja, zato samice vedo, da je čas za parjenje," je povedal dr. Andrew Digby, znanstvenik, ki se že vrsto let trudi ohraniti ogroženo vrsto.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kakapoji so bili nekaj sto let nazaj najpogostejša ptica na Novi Zelandiji, nato pa so jih začeli iztrebljati. Zgodovinsko pomembni so tudi za Maore, ki so jih lovili za meso in perje. Nekoč so veljali že za izumrle, dokler niso nekaj kakapojev odkrili na otoku Stewart. Najmanj so jih zabeležili leta 1977, in sicer 18, do sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja pa okoli 50. Po nekaterih neuspešnih poskusih varovanja so preostale ptiče preselili na nekaj osamljenih otočkov ob obali Nove Zelandije, kjer jih intenzivno spremljajo. Ker je njihova populacija tako majhna, ima vsak kakapo svoje ime – vključno z Ruth, Hoki, Suzanne in Zephyr.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kakapoji živijo izključno na Novi Zelandiji. So nočne papige, ki ne letijo, hkrati pa so ena najbolj priljubljenih ptic na "zelenem otoku". Kakapo je edini neleteči papagaj na svetu, ki doseže največjo telesno težo, samec in samica pa se občutno razlikujeta po velikosti. Znani so svojem zelenem perju in "sovjem" obrazu.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke