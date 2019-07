Ameriška kapetanka na paradi zmagovalk: Moramo več ljubiti in manj sovražiti

Ameriške nogometašice so posluh javnosti po drugem zaporednem naslovu svetovnih prvakinj znale dobro unovčiti. Pri tem še posebej izstopa Megan Rapinoe, prvi obraz in kapetanka ekipe. Na paradi zmagovalk je v navdihujočem govoru pozvala vse, da naredimo svet boljši. "Biti moramo boljši. Moramo več ljubiti in manj sovražiti. Več poslušati in manj govoriti," je dejala.

FOTO: AP

Verjetno se po koncu ženskega svetovnega prvenstva še nikoli ni toliko govorilo o prvakinjah kot letos. Na veličastni paradi v čast svetovnim prvakinjam v nogometu se je v New Yorku po nekaterih ocenah zbralo več kot 300.000 ljudi. Tudi parada, kot celotno prvenstvo, v duhu slogana 'Enako plačilo' Tudi parada je, tako kot celoten nastop Američank na mundialu, minila v duhu odmevnih pozivov k izenačitvi plač med nogometašicami in nogometaši, h kateri je nedavno pozval tudi znani ameriški raper Snoop Dog. Nogometne reprezentantke ZDA so marca, na mednarodni dan žensk, proti svoji nogometni zvezi celo vložile tožbo na podlagi spolne diskriminacije.

Soj žarometov, ki so z vsakim njenim javnim nastopom bolj bleščali, je odlično izkoristila Megan Rapinoe, ena izmed kapetank in 'glas' ekipe, ki se je prebila med najbolj prepoznavne borke proti rasni, spolni in plačni diskriminaciji čez lužo. Rapinoe, ki se je leta 2016 kot ena prvih belk postavila v bran Colinu Kaepernicku pri njegovem boju s klečanjem med državno himno, je predsedniku ZDA Donaldu Trumpu že med prvenstvom zabrusila, da ne gre v "je..no Belo hišo" in sprožila plaz jeznih tvitov ameriškega predsednika, ki jo je posvaril, naj spoštuje svojo državo, zastavo in Belo hišo. Ob koncu parade je Rapinoejeva zavzela govorniški oder in v svojem govoru izpostavila, da se moramo ljudje poenotiti in poskrbeti, da bo ta svet boljši. Rapinoejeva z navdihujočim sporočilom: Vsak izmed nas nosi odgovornost "Ne bi mogla biti bolj ponosna, da sem lahko sokapetanka tej ekipi. Ni lepšega, kot voditi tako čudovito ekipo na igrišču in ga ni kraja na svetu, kjer bi raje bila. Niti v predsedniški tekmi,"je začela svoj govor Rapinoejeva in namignila na svoj spor s predsednikom Trumpom. Navdušeno množico je nato vendarle razočarala:"Žal mi je, ne morem, preveč sem zasedena".

Na paradi zmagovalk je Megan Rapinoe v navdihujočem govoru pozvala vse, da naredimo svet boljši. FOTO: AP

Zahvalila se je tudi prvemu možu zveze Carlosu Cordeiru, s katerim je bila v iskanju plačne pravice pogosto v sporu. Malce šaljivo mu je dejala, da je vsak, ki se nahaja na vplivnem položaju, kdaj deležen negativnih vzklikov, kot jih je bil sam med svojim govorom na paradi. Nato je nadaljevala s sporočilom za vsakega posameznika: "Biti moramo boljši. Moramo več ljubiti in manj sovražiti. Več poslušati in manj govoriti. To je odgovornost nas vseh. Vseh, ki smo tu in vseh, ki jih ni. Tudi vseh, ki nočejo biti tu. Vseh, ki se strinjajo in vseh, ki se ne. Odgovornost, da naredimo svet boljši. Mislim, da je ta ekipa storila izjemno delo, da je to prevzela na svoja ramena in razumela svojo pozicijo in podlago za svoja dejanja." 'Bilo je veliko sporov. Sama sem bila napadena in sama sem napadala'

Predsedniku ameriške nogometne zveze Carlosu Cordeiru so obiskovalci parade vzklikali "enako plačilo, enako plačilo" in tudi sam se ni mogel izogniti tej pereči temi, zaradi katere so ameriške nogometašice vložile tožbo proti zvezi. Dejal je, da bodo nadaljevali z večjimi vložki v ženski nogomet kot katerakoli druga država na svetu. "Tudi druge, vključno z našimi prijatelji pri Fifi bomo spodbujali, da sledijo našemu zgledu. Menimo, da si vse športnice zaslužijo pošteno in enakovredno plačilo," je dejal in dodal: "Mislim, da nam skupaj lahko uspe. Ker, kot nam je pokazala ta ekipa, biti najboljši ne pomeni le, kako igraš na igrišču, ampak tudi, kaj zagovarjaš zunaj njega."

"Da, res je, tekmujemo v športu, igramo nogomet, smo ženske v športu, ampak smo še veliko več od tega. In vi ste veliko več od tega. Ste veliko več od navijačev. Ste več kot nekdo, ki gleda šport in nas spremlja le na vsake štiri leta. Vi ste nekdo, ki se sprehaja po teh ulicah vsak dan. Komunicirate s svojo skupnostjo vsak dan. Kako delate skupnost boljšo, kako delate svojo družino boljšo. Svoje prijatelje. 10 njih, 20 njih, 100 njih, ki so vam najbliže. To je odgovornost vseh nas,"je povedala kapetanka ameriških nogometašic. V bolj spravljivem tonu je nadaljevala: "V zadnjem času je bilo veliko sporov o vsem tem. Tudi sama sem bila napadena in sama sem napadala. V prepiru z zvezo … žal mi je za nekatere stvari, ki sem jih rekla. Ampak je čas, da se poenotimo. Moje današnje sporočilo govori o 'naslednjem koraku'. Moramo sodelovati in to velja za vse". Vse prisotne je pozvala, da s svojim zgledom naredijo svet boljši. "To je moj poziv vsem. Storite, kar zmorete. Storite, kar morate in stopite naprej. Bodite več, bodite boljši in bodite večji, kot ste bili kadarkoli. Ta ekipa je dokaz, kaj se zgodi, če to storite. Vzamite si jo za zgled. Ta ekipa je neverjetna. Toliko smo sprejele na svoja ramena, da smo lahko tukaj, da lahko proslavljamo z vami. In to smo storile z nasmehom. Pozivam vas, da storite enako za nas," je zaključila Sporočilo Trumpu: 'Vaše sporočilo izključuje ljudi. Delati morate bolje za vse' Rapinoejeva je nastopila tudi na ameriški televiziji CNN in poslala neposredno sporočilo ameriškemu predsedniku: "Vaše sporočilo izključuje ljudi. Izključuje ljudi kot sem jaz, ljudi, ki izgledajo kot jaz, izključuje temnopolte, izključuje Američane, ki vas morda celo podpirajo."

Na newyorški podzemni železnici so neznanci osem plakatov, na katerih je podoba Megan Rapinoe popisala z nestrpnimi komentarji. Policija dogodek obravnava kot zločin iz sovraštva, poroča CNN.