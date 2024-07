V osrčju Laškega poteka že 6. paralimpijski tabor

Slovenija je že dlje časa velesila na vseh športnih področjih. Tako se lahko pohvalimo, da imamo kar 52 paralimpijskih medalj, od tega 14 zlatih, prvo je v paraatletiki že pred 52 leti osvojila paraatletinja Pavla Sitar. Šport briše meje mogočega in daje priložnost, da se vanj vključijo vsi. V Laškem tako že šesto leto prirejajo paralimpijski tabor, kjer se otroci in njihove družine spoznajo z različnimi parašporti, spoznajo parašportnike in vidijo, kaj vse se da s trudom in voljo doseči.