Huda stiska invalida: bo zaradi zdravniške stavke ostal brez službe?

Kot učitelj v bolnišnični šoli se vsak dan vozi iz Lenarta v Maribor in grozi mu, da kmalu več ne bo mogel v službo, da bi jo nemara zato celo izgubil. Na medkrajevni avtobus, ki bi ga z Lenarta peljal do Maribora in nazaj, pa z invalidskim vozičkom ne more. Brez avtomobila ne more niti v trgovino niti do zdravnika, saj živi sam. Doda, da se boji, da mu bo z izgubo izpita odvzeta pravica do samostojnosti, zaradi česar je zelo zaskrbljen in tudi nekoliko jezen. Diskriminacija je beseda, ki jo sporoča zdravnikom. Vlada je sicer z odlokom skušala iti nasproti invalidom, jim omogočiti takojšnje preglede. A ga na Soči ne spoštujejo, pošiljajo ga v ustavno presojo.

Plohl sicer proti zdravniški stavki nima nič. Je pa narobe, pravi, da zaradi stavke trpijo nič krivi ljudje: "V demokratičnih družbah imamo tudi človekove pravice, te človekove pravice so prav tako kot pravica do stavke zapisane v ustavo RS."

Kljub odloku vlade, da morajo v času stavke zdravniki opravljati zdravniške preglede za potrebe voznikov, so se v URI Soča, v edini ambulanti, ki opravlja te preglede, temu uprli, češ da je vladni odlok neustaven in nezakonit. Zdravniški sindikat pristavlja piskrček, da je vlada tista, ki da zapletov zavestno ne rešuje. Zdravstveno ministrstvo pa neuradno preučuje, zakaj zdravstveni inšpektorat ni zaznal kršitev odloka. A pred kamero noče nihče.

"Invalidi smo potrpežljivi, a ko se začne višja instanca norčevati, je pa treba udariti po mizi in reči, zdaj pa je dovolj," komentira Primož Jeralič iz Nacionalnega sveta invalidskih organizacij.

Nenazadnje, če Plohl ostane brez vozniškega dovoljenja, v službo ne bo mogel. In lahko se zgodi, da bo samo zato, ker zdravniki stavkajo, ostal brez zaposlitve. "Kaj mi preostane, na koga naj se obrnem, naj začnem gladovno stavko?" se sprašuje.