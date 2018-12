Francoska vlada želi z moratorijem pomiriti jezne protestnike

Premier Edouard Philippe naj bi ukrepe danes predstavil poslancem Macronove stranke Naprej republika, je povedal neimenovani vir v francoski vladi. V Philippovem uradu niso komentirali moratorija, so pa povedali, da bo premier danes nagovoril tudi javnost.

Potrdili so tudi, da se premier danes ne bo srečal s predstavniki protestnega gibanja. Večina predstavnikov je namreč zaradi groženj drugih protestnikov odpovedala udeležbo na srečanju.

Medtem so oblasti naštele tri smrtne žrtve, odkar se je protest, in s tem nasilje ter vandalizem, razširil. Protestniki so se v soboto znesli tudi na znameniti Arc de Triomphe (slavolok zmage) in uničili nekaj spomenikov. Skušali so tudi prebiti policijsko zaporo, drugi so prevračali smetnjake in jih zažigali. Policija je aretirala najmanj 400 protestnikov, ranjenih pa je bilo več kot 160 ljudi.