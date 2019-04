V Strasbourgu policija s solzivcem nad rumene jopiče

Že 25. teden zapored so po ulicah Pariza in Strasbourga korakali protestniki gibanja rumenih jopičev. Policija je proti demonstrantom v mestu Strasbourg uporabila solzivec, saj so se rumeni jopiči želeli prebiti do stavbe Evropskega parlamenta. Protesti rumenih jopičev so bili v tem mestu do sedaj mirni.

Le dva dni po naznanitvi ukrepov

Protestniki so znova na ulicah le dva dni zatem, ko je francoski predsednikEmmanuel Macron razkril reformne ukrepe, kot neposredni odziv na več mesecev trajajoče proteste. Od januarja do marca je tako potekala 'velika nacionalna razprava', ukrepe pa naj bi Macron predstavil že 15. aprila, a je to preprečil požar, ki je izbruhnil v katedrali Notre-Dame.

Med drugim je Macron obljubil znižanje davka na dohodek, uskladitev pokojnin, nižjih od 2000 evrov mesečno, ter reorganizacijo javne uprave. A del gibanja rumenih jopičev, ki se je sicer razvilo zaradi napovedanega povišanja trošarin na gorivo, meni, da napovedani ukrepi niso dovolj.

V Strasbourgu pestro, v Parizu mirno

V Strasbourgu se je zbralo okoli 2000 protestnikov, ki so želeli simbolno korakati do stavbe Evropskega parlamenta, le mesec dni pred evropskimi volitvami. A policija je zaradi strahu pred izgredi, ki so izbruhnili med protesti v zadnjih mesecih (sicer predvsem v prestolnici), in uničevanjem javnih stavb zabarikadirala območje okoli stavb Evropske unije, piše Euronews.

Proti protestnikom so po poročanju Reutersauporabili solzivec, francoske televizije pa so prikazovale posnetke nekaterih protestnikov, ki mečejo kamenje v policijo.