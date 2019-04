Pariz opozarja London: 'Čas je za končanje zmede glede brexita'

30. marca, dan, potem ko bi Velika Britanija morala izstopiti iz Evropske unije, kar pa se ni zgodilo, so luč sveta že ugledali novi britanski potni listi, ki na prvi strani nimajo več napisa Evropska unija. Do porabe zalog bodo še tiskali tudi staro različico, napovedujejo pristojni in mirijo, da sta oba potna lista enako veljavna in med njima ni nobenih razlik.