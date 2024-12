Parkirišča v Ljubljani plačljiva tudi ob nedeljah?

Bo parkiranje v središču mesta odslej plačljivo tudi ob nedeljah? Ne le to, spremembe se obetajo tudi za Cono 2, kjer bi bile po novem letu plačljive tudi sobote. Parkomate bi namestili tudi na ljubljanska parkirišča, med njimi tudi živalski vrt. Na občini pojasnjujejo, da bi spremembe ustavile avtomobilski naval v center mesta in spodbudile ljudi, da parkirajo na P+R parkiriščih in se v center pripeljejo z mestnim avtobusom.