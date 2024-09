Parkirišče za avtodome postaja divji kamp: prebivalci zahtevajo ukrepanje

"Šotori, sušenje perila na stojalih in celo opravljanje male in velike potrebe v grmovju niso dejanja, ki sodijo na parkirišče," so ogorčeni Blejci, ki se to poletje spopadajo z nezavidljivim problemom. Parkirišče za avtodome se je namreč spremenilo v turistični avtokamp na črno brez sanitarij, stanovalci pa so pritožbe zaradi hrupa in umazanije že naslovili na policijo, inšpekcijo, občino in najemnika parkirišča. Slednji sicer obljublja, da so rešitve že na vidiku, kdaj jih bodo stanovalci dočakali?