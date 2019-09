Parlament je mrtev, živel brexitski diktator Boris

V normalnih časih bi vsak premier po takšni razsodbi najvišjega sodišča v deželi nemudoma odstopil. Časi niso normalni, ampak brexitski. Tudi Johnson ni no … no, premier, kakršnih so Britanci vajeni. Iz dneva v dan je bolj … "trumpast". Kot njegovega razmeroma novega prijatelja Donalda se ga, kot bi rekli v angleščini, nobeno blato (še) ne prime. Ne politično, ne zasebno. Kljub obilju blata. Na odstop najbrž ni niti pomislil. V otroških letih je hotel postati "svetovni kralj". Postal je britanski premier in potem zelo hitro nekakšen brexitski diktator.

Do že tretjega brexitskega datuma (31.10.) je samo mesec dni, pa – dobra tri leta po brexitskem referendumu – še vedno nikomur ni jasno, ali se bo res zgodil, na ta ali kakšen drug dan, in če se bo, kakšen bo: sporazumen ali nesporazumen, tako imenovani trdi brexit.

Johnson ni edini brexitski "krivec"

Nekateri nasprotniki brexita za brexit najbolj krivijo vodjo laburistov Jeremyja Corbyna, tradicionalnega levičarja, ki je krmilo stranke prevzel julija 2015, tri leta po tistem, ko se je prvič v tvitu pojavila skovanka brexit. Corbyn je eden najbolj načelnih in poštenih politikov že več kot tri desetletja (poslanec je že od leta 1983), vendar je od nekdaj tudi evroskeptik, ki je v referendumski kampanji zelo mlačno in neprepričljivo zagovarjal nadaljevanje članstva v EU. Brez velikega dela laburističnih volilcev, ki so glasovali za brexit, brexitirji ne bi mogli zmagati.

Tudi brez referenduma ne bi mogli zmagati. Zahteva o referendumu o EU se je prvič resno pojavila junija 2012. Od tedanjega premierja Davida Camerona je referendum zahtevalo 100 konservativnih poslancev z desnega krila stranke. Cameron ga je zavrnil. Sedem mesecev kasneje, januarja 2013, je nenadoma rekel, da se "Britanci morajo izreči o Evropi" in obljubil enostaven "not/ven" referendum, če bodo konservativci zmagali na naslednjih volitvah. Kar so. Britanci so se "morali" izreči o Evropi, da se zaradi članstva v EU spet vse bolj sprti konservativni ne bi razcepili. In zaradi vse večjega vpliva evrofobne stranke UKIP, njenega tedanjega vodje, razvpitega evroposlanca Nigela Faragea (zdaj šefa Brexitske stranke) in predvsem tako imenovane Evropske raziskovalne skupine, ERG, nastale leta 1993, ki je "raziskovala" samo izčlanitev Britanije iz EU. Povezovala je trde desničarje med konservativnimi poslanci in pod poveljstvom nevsakdanjega poslanca Jacoba Rees-Mogga postala stranka v stranki, zaradi katere so se konservativci pomikali vse bolj desno.

Cameron se je v pred kratkim izdani knjigi spominov "Za evidenco" res zelo posipal s pepelom, ker mu ni uspelo večine Britancev prepričati, da bi glasovali za nadaljevanje članstva v EU. Žal ga ni nihče vprašal, zakaj je po odstopni izjavi pred Downing streetom 10. dan po "porazu" na referendumu potihem zapel samemu sebi. Res obžaluje brexit?

Brexit je brexit: časi plešoče kraljice

Kmalu po Cameronovem odstopu so sledila tri dolga mučna leta vladavine Therese May, zvezde robotskega ponavljanja brexitskih fraz, posebej najbolj razvpite in nesmiselne "brexit pomeni brexit". Čeprav se je zelo trudila, da bi bila priljubljena in je zato celo priplesala na oder konservativnega kongresa med pesmijo Abbe Plešoča kraljica, ji ni šlo. Predvsem pa ni in ni mogla poslancem prodati svojega brexitskega sporazuma, ki ga je sklenila z EU novembra 2018. Čeprav je trikrat poskusila. Niti vsem svojim.

Zakaj ne? Zaradi mehkobe njenega brexita oziroma ERG in zaradi Jacoba Rees-Mogga, ki je vladi dirigiral vse tršo brexitsko muziko. Ker Mayeva ni mogla zaplesati pod njegovo taktirko, so jo prisilili k odstopu. Njen problem naj bi bil to, da ni zares verjela v brexit. Ta je postal veroizpoved mnogih, od bogatih donatorjev konservativne stranke do desničarskih politikov, od skrajnih desničarjev do nesrečnikov s praznimi žepi, ki so jih populistični brexitirji prepričali, da so na njihovi strani. Na strani ljudstva.

Brexitski mesijasredi kaosaobljublja čudež

Vera potrebuje mesijo. Jacob in ERG sta za brexitsko veroizpoved izbrala Borisa Johnsona. Ker so ga mnogi konservativci dolgo želeli za svojega vodjo. Menda zaradi karizme. Kot volilnega zmagovalca. In brexitskega optimista. In obljube, da bo Britanija pod njim 31. oktobra v vsakem primeru zapustila EU.

Pri tem vztraja tudi sredi sedanjega brexitskega kaosa, kakršnega še ni bilo. V igri sta dva zakona. Starejši zahteva, da Britanija zapusti EU 31. oktobra. Novejši pa pravi: če vlada do 19. oktobra ne bo zagotovila novega sporazuma z EU, mora zaprositi za odložitev brexita najmanj do konca januarja 2020. Kakšno igro igra Johnson? Ker celo najbolj verni brexitirji ne verjamejo v čudeže, prevladuje prepričanje, da je vlada ali našla luknjo v tem zakonu (pravniki trdijo, da je to nemogoče) ali pot, po kateri bi ga obšla, saj njen predstavnik trdi:"Spoštovali bomo zakon, vendar 31. oktobra odhajamo iz EU."