Parlamentarna komisija bo preiskovala vpletenost nekaterih družb v kampanjo SDS

Ali so bile družbe v državni lasti Petrol, Pošta in Telekom nezakonito vpletene v predvolilno kampanjo stranke SDS, njihovo oglaševanje in financiranje stranki naklonjenih medijev? To bo preiskovala prva parlamentarna komisija v novem sklicu Državnega zbora. Gre sicer za vprašanja, ki so jim do dna skušale priti že ustanovljene komisije v preteklih letih, ko smo na zaslišanjih lahko spremljali odgovore prič, kot so "Ne komentiram" in "Odgovor je enak prejšnjemu". Tudi tokrat v stranki SDS pravijo, da gre za neutemeljene očitke.