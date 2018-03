Parlamentarne volitve v Italiji: zmaga desnosredinskemu zavezništvu nekdanjega premierja Silvia Berlusconija

Trenutno vladajoča Demokratska stranka (PD) nekdanjega premierja Mattea Renzija naj bi glede na projekcije Rai na volitvah v senat dobila le 19,2 odstotka, glede na vzporedne volitve pa med 20 in 23,5 odstotka glasov. To bi bil zgodovinski poraz za stranko iz vrst katere prihaja tudi sedanji premier Paolo Gentiloni . Celotno levosredinsko zavezništvo pa naj bi dobilo 23,4 odstotka glasov.

Prvi odzivi na vzpon evroskeptičnih in desnih strank v Italiji prihajajo tudi iz tujine. "To bo težka noč za Evropo," je tvitnila Marine Le Pen , vodja francoske nacionalistične Nacionalne fronte, francoske zaveznice Lige. Svojemu sporočilu je dodala še smeška.

Vodja poslanske skupine PD v poslanski zbornici Ettore Rosato po volilnem porazu svojo stranko vidi v opoziciji. "Izidi vzporednih volitev so se v zgodovini izkazali za elastične, a če bo to končni izid, potem je jasno, da je to za nas negativno in da bomo šli v opozicijo," je dejal.

Absolutne večine ni dosegla nobena stranka

Glede na izide vzporednih volitev nobena stranka ali zavezništvo tako ne bo imelo večine v nobenem od domov parlamenta. Za absolutno večino stranka ali zavezništvo potrebuje najmanj 316 od 630 sedežev v poslanski zbornici in najmanj 158 od 315 sedežev v senatu.

Desnosredinsko zavezništvo in PD sta sicer že pred volitvami izključila možnost sodelovanja v veliki koaliciji, prav tako je populistično Gibanje pet zvezd napovedalo, da se ne bo povezovalo s starimi političnimi silami.

Izid volitev za poslansko zbornico oziroma spodnji dom naj bi bil sicer znan okoli 6. ure, dopoldne pa naj bi bila znana tudi razdelitev sedežev ned strankami v senatu oziroma izid za zgornji dom. Novi parlament se bo po napovedih prvič sešel 23. marca.

Po podatkih italijanskega notranjega ministrstva se je volitev udeležilo 72 odstotkov od skupno 46 milijonov volilnih upravičencev.