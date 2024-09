Z devetimi glasovi za in petimi proti je parlamentarni odbor podprl kandidaturo Marte Kos za evropsko komisarsko. V burnem zaslišanju pred poslanci, ki je trajalo kar pet ur, je morala Kos odgovarjati na očitke o sodelovanju z Udbo, domnevni naklonjenosti Rusiji in plačevanju davkov izven Slovenije. Vlada je kandidaturo Marte Kos, ki vse omenjene očitke zavrača, dokončno potrdila in jo poslala predsednici Evropske komisije. Kandidatko pa zdaj čaka še predstavitev pred evropskimi poslanci.