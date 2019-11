Do krvi pogriženi in opraskani psi, poleg njih pa lastniki, ki si manejo roke. To so prizori na pasjih borbah, ki so pri nas in v večini držav sicer prepovedane, kar pa še zdaleč ne pomeni, da jih ni. Kaj pa, če bi bile vloge obrnjene? Ljudje, ki se do smrti borijo v ringu, njihovi psi pa se valjajo v denarju. Bi tiste brezčutne lastnike vsaj to streznilo, da bi dojeli, kaj počnejo svojim psom?

Društvo Srce za bulle je snemalo koledar z igro vlog v podzemlju Kranja, kjer je bila tudi naša ekipa.