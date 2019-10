Položili temeljni kamen za most na Pašman, čeprav investitorja še nimajo

Trenutno je še vedno odprt mednarodni natečaj, s katerim Hrvati iščejo investitorja za projekt Pašman rivijera, v sklopu katerega bi bil zgrajen tudi "pašmanski most". Gre za turistični projekt, ki poleg mostu predvideva tudi gradnjo hitre ceste Zadar–Pakoštane, nastanitvenih kompleksov in druge turistične infrastrukture, težak pa naj bi bil okrog pol milijarde evrov. Predvidena je celo gradnja novega naselja v enem od priljubljenih pašmanskih zalivov.

Gre za večdesetletne sanje otočanov, ki bodo, kot kaže, kmalu doživele svoje udejanjenje. Pred dnevi so namreč na otoku položili temeljni kamen za gradnjo dva kilometra dolgega mostu, ki bo povezal otoka Pašman in Ugljan s celino.

Občini je sicer že pred štirimi leti uspelo zagotoviti zemljišče na celotnem območju, predvidenem za gradnjo, zdaj čaka na investitorje. Ti bi se lahko spoprijeli z nekaterimi težavami, povezanimi z dotrajano otoško infrastrukturo, ki zaradi težav z električno napeljavo, cestami in vodovodom ni primerna za hiter razvoj turizma.

"Most bi zelo pomagal pri realizaciji ostalih projektov. Močno bi zmanjšal stroške investitorjem, olajšal pa bi tudi pristop do turističnih naselij. Most bi po naših projekcijah stal približno 120 milijonov evrov. Načrt je, da bi ga nato dali v najem in s pobiranjem mostnine pokrili investicijo,"je povedal načelnik občine Pašman Krešimir Ćosić in dodal, da je pet načelnikov občin s Pašmana in Ugljana že podpisalo dogovor o iniciativi za gradnjo mostu.

"Most bi za nas pomenil veliko, saj bo brez njega postalo nemogoče. Število prebivalcev se namreč zmanjšuje, v naše šole je vpisanih vseh manj otrok … Trend je takšen, da brez mostu na otokih nimamo kaj iskati," je povedal Ćosić.

Ob položitvi temeljnega kamna so lokalni prebivalci niso skrivali upanja, da jim bo življenje kmalu olajšano. "Tukaj smo se zbrali, da pozovemo tiste, ki odločajo o usodi tega naroda, da to uvrstijo v nekakšen strateški projekt," je za HTV povedal eden od krajanov.