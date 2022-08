Med 'pašta nonami' tudi Slovenka

Koliko starih receptov, tistih, po katerih so redno kuhale naše babice, še imate doma? Veliko se takrat tudi ni zapisovalo, babice so kuhale tako rekoč iz glave in po občutku. Da se ta zakladnica okusnega znanja ne bi izgubila, je Londončanka Vicky Bennison ustvarila Youtube kanal Pasta Grannies oziroma lahko bi rekli Pašta none po naše. V videoposnetkih skupaj z italijanskimi babicami prikazuje pripravo različnih testenin, recepte pa ji je v osmih letih zaupalo že prek 300 gospodinj. Snemalna ekipa je obiskala tudi eno Slovenko.