Vsak otrok, ki se danes rodi, ima več kot 50 odstotkov možnosti, da se bosta njegova starša razšla. Svet je drugačen, ločitve in razhodi so pogosti in bolje je iti narazen, kot pa vztrajati skupaj iz napačnih razlogov, pravijo strokovnjaki. Silno pomembno pri tem pa je, da se raziti znamo, še zlasti, če imamo z bivšim partnerjem otroka. Kako se ločiti, da pri tem otroku ne povzročimo stisk?