Hrvaški novinar o aferi Patergate: Nihče ne ve ničesar o tistem, kar je vsem do potankosti znano

Hrvaški novinar, kolumnitst ter eden od ustanoviteljev satirično-političnega tednika Feral Tribune in njegov dolgoletni glavni in odgovorni urednik Viktor Ivančić se je za hrvaški portal Novostirazpisal o hrvaški tajni službi (SOA) oziroma o aferi Patergate. Medtem ko v večini držav tajne službe svoje delo skrivajo pred javnostjo, pa na Hrvaškem javnost prikriva delo varnostno-obveščevalne agencije, je sarkastičen.

Spomnil je na to, kako se je SOA odzvala na utemeljene in dokumentirane obtožbe, da so hrvaški tajni agenti izsiljevali državljane BiH in tajno oboroževali salafistezato, da bi svojo južno sosedo očrnili in prikazali kot gojišče islamskih teroristov. Njihov kratek odgovor na obtožbe je bil: vse je izmišljotina, manipulacija in podtikanje. Na isti način so se v SOA odzvali tudi na obtožbe o prikritem snemanju slovenskih politikov in poskusu pritiskanja na slovenske medije, piše v kolumni za Novosti.

'Na Hrvaškem vlada kompaktna, enolična in dstojanstvena tišina'

Ivančić dodaja, da je skoraj vsem na Hrvaškem "nedvomno jasno", da hrvaški tajni agenti na terenu izvajajo "uradno hrvaško politiko, ki je usmerjena v ustvarjanje kaosa in razpad Bosne in Hercegovine, pa tudi da so agenti SOA prisluškovali slovenskim politikom z ambicijo, da jih ulovijo pri 'nedovoljenih stikih' in najdejo izgovor za umik Hrvaške iz postopka mednarodne arbitraže glede mejnega spora". Kljub temu pa se je hrvaška javnost, pravi Ivančić, odločila za molk. "Na Hrvaškem vlada kompaktna, enolična in dostojanstvena tišina, beležimo impresiven nastop organizirane ignorance, kot da je v središču škandala obveščevalna služba neke oddaljene in neznane države," je kritičen Ivančić.

Odnos hrvaške javnosti in večine medijev do aktivnosti hrvaške obveščevalne službe primerja z njenim odnosom do hrvaških vojnih zločinov. "Princip je enostaven in vzorno natreniran: nihče ne ve ničesar o tistem, kar je vsem do potankosti znano," piše nekdanji urednik tednika Feral Tribune.

'Najmočnejša hrvaška tajna služba je hrvaška javnost'

"Takoj, ko začnejo utripati rdeče luči in se oglasi alarm za preplah, ki opozarja, da bi lahko bili ogroženi nacionalni interesi, se tukajšnja javnost – ki jo mobilizira celotna politična garnitura in celotna medijska industrija – enotno in brez pregovarjanja preda protiobveščevalnemu delu. Z drugimi besedami: najmočnejša hrvaška tajna služba je hrvaška javnost," analizira hrvaški novinar in kolumnist.

Novinar v glavnem akterju afere Patergate Ivanu Tolju vidi "frankenštajnsko kombinacijo religijske, politične, ekonomske, medijske in policijsko-obveščevalne moči" in ga označuje za "ekstrakt vladajočega reda". Kot pravi, bi v normalnih okoliščinah pričakovali, da se zaradi "odurnega poskusa dušenja medijske svobode" o patru Tolju razpiše vsaj konkurenčna medijska hiša, "če tega že niso naredili Hrvaško društvo novinarjev ali organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito svobode informiranja". In zakaj niso? "Ker, ko gre za nacionalni interes, liberalno-demokratski ideali padejo v vodo, še najprej svoboda medijev," zaključi Ivančić.

Slovenska politika in javnost se je v začetku prejšnjega tedna ostro odzvala na razkritje 24ur.com, da je hrvaška vlada preko posredovanja prvega moža avstrijske medijske hiše Styria na Hrvaškem, Ivana Tolja, poskušala vplivati na POP TV in preprečiti objavo podatka, da naj bi slovenskemu sodniku Jerneju Sekolcu in agentki Simoni Drenik med arbitražnim postopkom o meji leta 2015 prisluškovala hrvaška obveščevalna služba SOA.