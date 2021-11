Ameriški republikanski kongresnik slovenskih korenin Paul Gosar javno poziva k nasilju

Da smo imeli v Beli hiši prvo damo, verjetno nikoli ne bomo pozabili. Naša politika je bila takrat na to izjemno ponosna in je verjetno računala, da bi od Melanie Trump lahko morda imela celo kakšne koristi, kar pa se ni zgodilo. Verjetno pa tudi naš predsednik države Borut Pahor, ko je odlikoval Paula Gosarja, ameriškega republikanskega kongresnika slovenskih korenin, z zlatim redom za zasluge, ni imel v mislih, da bo Gosar leto kasneje in tudi danes eden najbolj problematičnih kongresnikov v ZDA, ki javno poziva k nasilju. Tokrat kar z objavljeno risanko na svojem Twitter profilu.