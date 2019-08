Paznika, ki bi morala nadzorovati Epsteina, zaspala in ponaredila zapisnike

Uprava zapora na Manhattnu je paznika, moškega in žensko, poslala na dopust, upravnik zapora pa je bil začasno prerazporejen na drugo delovno mesto, piše New York Times. Jeffreyja Epsteina bi morali namreč pazniki, potem ko je skušal storiti samomor že julija, v celici preverjati vsake pol ure, vendar kot kaže usodnega dne niso sledili protokolu. Paznika sta v poročilo zapisala, da sta izvajala redni nadzor, vendar se je sedaj izkazalo, da temu ni bilo tako. Vzrok smrti še ni potrjen, tako da ni jasno, kako se je obesil, če se je sploh in ali mu je kdo za podkupnino priskrbel pripomočke za samomor.

Generalni državnik odvetnik William P. Barr je v ponedeljek generalnemu direktorju ministrstva za pravosodje naročil, naj preuči, kako je Epstein v priporu uspel storiti samomor in zakaj so ga 12 dni pred smrtjo prenehali intenzivno nadzorovati. "Temu bomo prišli do dna," je povedal Barr.