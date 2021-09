PC pogoj obsega okoli 31.500 zaposlenih v državni upravi

Od prvega novembra bodo zaposleni v državni upravi na delovno mesto vstopili le, če bodo cepljeni ali prebolevniki. To pa, pozor, ne velja za celoten javni sektor, kamor denimo spadajo šole ali zdravstvo, temveč le za državno upravo. Torej za tiste službe, ki so nekakšen podaljšek države, organi, ki so pomembni za delovanje naše države. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik poudarja, da s tem ne gre za siljenje k cepljenju, temveč le za zagotavljanje varnega delovnega okolja in da želijo s tem biti zgled ostalim delodajalcem. Kakšni so odzivi na pogoj PC?

