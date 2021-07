V ponedeljek se očitno velik del odgovornosti prenaša na organizatorje dogodkov in lastnike lokalov. Povsod, kjer je za vstop v notranjost zahtevan pogoj PCT, bodo morali nosilci dejavnosti to strogo preverjati s posebno aplikacijo, ki ne razkriva osebnih podatkov. Kako na to spremembo gledajo nosilci dejavnosti?

icon-expand Koronavirus pasica nova FOTO: 24ur.com