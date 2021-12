Pedagoška stroka enotna: politično vpletanje v delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov ni dopustno

Proti krhanju strokovnosti in proti politizaciji šolstva, tako jasna je pedagoška stroka, ki pravi, da je predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sporen, saj po njihovem mnenju omogoča več vpliva politiki kot zaposlenim. Zato na politične odločevalce v Državnem zboru naslavljajo pričakovanje, da bodo storili prvi korak in odrekli podporo strokovno nesprejemljivi noveli Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s tem pa vladi in ministrstvu za izobraževanje poslali jasen signal, da politično vpletanje v strokovno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov v Sloveniji preprosto ni dopustno.