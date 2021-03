Pediatrična klinika v Ljubljani prejela nov, zmogljivejši sekvenator

Na Pediatrični kliniki so danes uradno prevzeli nov sekvenator. To je naprava, ki omogoča obsežnejšo genetsko diagnostiko, in s katero bodo otrokom lahko prej zaznali pomanjkljivosti imunskega sistema in najrazličnejše bolezni. "Hvala za skoraj četrtino vsega denarja ljudem. Kot veste, je k napravi prispevala Ustanova za novo pediatrično kliniko," je po prejemu povedal Tadej Batellino, predstojnik klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni. Skoraj dve leti so namreč ljudje prav s pomočjo Ustanove za novo pediatrično kliniko za to drago aparaturo zbirali prostovoljne prispevke. Skupaj z večjo donacijo Javne agencije za raziskovalno dejavnost se je ideja o tem novem dragocenem aparatu danes uresničila."Zdaj imamo napravo, ki je edina v regiji. Tako, da je to nekaj, s čimer se bomo potrudili nekaj dobrega narediti, v tej naši tako ali drugače, ubogi državi," še dodaja Batellino.