Peklenski julij zaokrožil najtoplejšo petletko v zgodovini meritev

"Poletja so vedno vroča, a ne gre za poletje našega otroštva, niti za poletje otroštva vaših dedov," je ob predstavitvi podatkov v New Yorku dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres . "To pomeni, da smo na pragu tega, da gre med letoma 2015 in 2019 za najtoplejše petletno obdobje v zgodovini meritev temperatur. Letos smo bili priča rekordom od New Delhija do Anchoragea, od Pariza do Santiaga, od Adelaide do arktičnega kroga. Če glede podnebnih sprememb ne bomo ukrepali, bodo ekstremni vremenski dogodki le vrh ledene gore. Ledene gore, ki se hitro topi,"je bil nazoren Guterres, ki je še dodal, da gre za "tekmo naših življenj in za naša življenja, ki jo moramo zmagati".

Vročinski valovi, požari in taljenje ledu

V zadnjih tednih so v več evropskih prestolnicah namerili rekordne temperature. Vročina je povzročila motnje v prometu, vplivala na okolje in zdravje ljudi. Nadpovprečno toplo vreme je doseglo tudi Skandinavijo in Grenlandijo in povzročilo pospešeno taljenju ledu. "Veliko vročino je spremljalo dramatično taljenje ledu na Grenlandiji, Arktiki in drugih evropskih ledenikih. Na Arktiki so že drugi mesec zapored divjali požari brez primere, ki so uničili gozdove. Ti so nekoč absorbirali ogljikov dioksid, sedaj pa zaradi tega prispevajo k povečanem izpustu toplogrednih plinov. To ni znanstvena fantastika. To je realnost podnebnih sprememb. To se dogaja zdaj, v prihodnosti pa se bo še poslabšalo, če ne bomo sprejeli nujnih ukrepov," je povedal generalni sekretar WMO Petteri Taalas.

Rekordne temperature, nad 40 stopinj Celzija, so zabeležili v Belgiji, Nemčiji, Luksemburgu, Nizozemskem in Veliki Britaniji. V Parizu so namerili kar 42,6 stopinje Celzija. Vročinski val je povzročil vroč afriški zrak, ki je dosegel sever Evrope, kjer govorijo o "tropskih nočeh". Tako so v finski prestolnici Helsinki namerili 33,2 stopinje.